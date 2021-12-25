Несмотря на многочисленные призывы коллективного Запада к деэскалации ситуации, Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной.

Как пишет Хвиля, об этом сообщило издание Foreign Policy, подкрепив информацию свежей картой расположения российских войск. Как отмечает издание, карту предоставили источники в Минобороны Украины.

Издание пишет, что данная карта используется в Минобороны для того, чтобы предоставить информацию о российских войсках западным союзникам. Она показывает развертывание войск РФ на границе с Украиной.

Так, по данным издания на Восточной границе сейчас находятся не менее 10 батальонных тактически групп русской армии.

На территории Беларуси – авиационные подразделения России, танковый батальон и мотопехотные части.

В Курской области находятся военные лагеря и боевая техника.

В Крым переброшены подразделения с ракетными установками "Искандер".

Отмечается, что больше всего Минобороны беспокоит российская авиация на территории Беларуси.

В то же время издание напомнило о прогнозе экс-министра обороны Европы и НАТО Джима Таунсенда. Он говорил ранее, что украинские гражданские аэропорты и самолеты на земле Россия может с помощью комплексов противовоздушно обороны С-400. Для этого оружие достаточно подтянуть к границам.

Дипломат Александр Чалый в новой беседе с политологом Юрие