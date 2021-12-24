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Сегодня, 24 декабря 2021 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего заместителя руководителя ГК «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Тамразова  в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, и назначила ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Также приговором суда применена специальная конфискация относительно 100 тыс. долларов США, которые были предметом неправомерной выгоды.

Суд признал доказанным предъявленное обвинение, в соответствии с которым экс-заместитель руководителя ГК «Укргаздобыча» предоставил лицу, занимающему ответственное положение, – прокурору Генеральной прокуратуры неправомерную выгоду в размере 100 тыс. долларов США за занятие пассивной позиции при рассмотрении следственным судьей Печерского суда Киева ходатайства об отмене ареста имущества – природного газа в объеме свыше 8 миллионов кубических метров, а также за дальнейшее необращение с ходатайством о повторном наложении ареста на указанное имущество.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней с момента его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд.

В августе 2018 года Тамразов был задержан при попытке дать неправомерную выгоду в особо крупном размере. Правоохранители задокументировали факт передачи половины ранее оговоренной суммы неправомерной выгоды, т.е. $100 тыс., заместителю начальника департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины.

Тамразов, 1975 г. р., с 2010-го по март 2014 года занимал должность первого зампредседателя правления государственного «Укргазвыдобування».  

 
ForUm

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