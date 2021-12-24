С 2023 года в Украине будут штрафовать работающих украинок и предприятия, где они работают, если те не стали на военный учет.

Об этом сообщил военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Валерий Куценко в комментарии УП.

«Все штрафы в вопросе постановки на учет военнообязанных женщин, потому что по мужчинам это уже работает, мы проверяем предприятия, – в 2022 году действовать не будут. В 2022 году мы будем их принимать только на военный учет. Оказывать помощь руководителям предприятий и организаций мы будем только с 2023 года», - сказал он.

С 2023 года предприятия не имеют права принимать неучтенных женщин на работу.

«Предприятия и так ведут этот учет для мужчин, теперь будут и для женщин. Мы будем все разъяснять. В самой системе постановки на учет ничего не изменилось», - добавил чиновник.

Размер штрафа для украинок составит от 850 гривен, для предприятий – от 5500.

Напомним, 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным - учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.

С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Воинская обязанность касается женщин в возрасте от 18 до 60 лет. Сейчас на учете уже более 10 тысяч женщин.

Брать на учет будут не всех. Ведь кроме профессии существуют еще возрастные ограничения и ограничения по состоянию здоровья.