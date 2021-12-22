Жена президента Франции, 68-летняя мать троих детей Брижитт Макрон будет судиться из-за распространяемых в интернете слухах о том, что она родилась мальчиком, но сменила пол. Об этом сообщает BBC News cо ссылкой на ее юриста Жана Анноши.

История о том, будто бы при рождении Брижитт была Жаном-Мишелем Тронье, была в сентябре впервые опубликована некой Наташей Рей, показал фактчекинг, проведенный газетой Liberation. В фейсбуке Рей регулярно выражает ненависть к Эммануэлю Макрону и его жене. В публикации о том, что первая леди Франции трансгендер, Рей утверждает, что она три года проводила журналистское расследование и разговаривала с многочисленными экспертами.

7 ноября антимакроновский микроблог Journal de la macronie («Газета макронии») запустил в твиттере хэштэг #JeanMichelTrogneux, который к середине декабря был упомянут больше 66 000 раз. Интервью с Рей от 10 декабря набрало на YouТube больше 460 тысяч просмотров до блокировки.

Тему подхватывают ультраправые, противники вакцинации, сторонники теорий заговора, таких, как QAnon. В тех же кругах ранее циркулировали слухи о том, будто бы трансгендером является Мишель Обама, жена экс-президента США, отмечает Sud-Ouest.

Раньше Брижитт Макрон критиковали за то, что она старше мужа на 25 лет.

Весной 2022 года во Франции пройдут президентские выборы. Макрон еще не заявлял о том, что выдвинет свою кандидатуру.