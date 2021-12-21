Сотрудники полиции во время проверки документов граждан на блокпосту вблизи села Новоахтырка обнаружили 59-летнюю жительницу г. Хрустальный (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в войсках боевиков «ЛНР». На свободную территорию Украины женщина приехала на оформление банковской карты для получения пенсии, сообщила пресс-служба МВД.
По словам женщины, она осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который находился в г. Хрустальный. Ей было присвоено «военное знание» младшего сержанта. Женщина периодически уезжала на военный полигон в с. Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания, а также учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и медицинской помощи при получении ранений.
За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей РФ.
В мае 2016 женщина покинула незаконные вооруженные формирования в связи с болезнью.
Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». При процессуальном руководстве прокуратуры следственные действия по уголовному производству продолжаются.
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