При публичном обвинении, поддерживаемом в суде Донецкой областной прокуратурой, 23-летняя женщина признана виновной в содействии деятельности террористической организации и приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст.263 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В октябре 2021 года злоумышленница, проживавшая в Донецке, получила задание от представителя НВФ «ДНР» собирать информацию в пользу террористов.

Для этого она приехала в Краматорск, где осуществила фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и прилегающих территорий ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГПС ​​Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику.

После содеянного, действуя по инструкции «куратора», обвиняемая прибыла в Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями НВФ РФ схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.

По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории. Однако совместными усилиями правоохранителей преступления удалось предупредить, а злоумышленницу задержать.

Согласно приговору суда пособнице террористов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.