Полицейские Свалявы «разыскали» Святого Николая, чтобы осуществить мечту маленького мальчика. 8-летний местный житель хотел попросить о подарке – инвалидной коляске для своего младшего братика, сообщила пресс-служба облглавка.

Недавно в полицию города пришел 8-летний мальчик. Маленький «заявитель» очень просил полицейских помощи в поиске Святого Николая, ведь ему крайне необходимо было отдать очень важное письмо.

Сотрудники полиции пообещали ему сделать все возможное и передать письменную просьбу адресату. А когда открыли письмо, были не только удивлены, но и изрядно умилены. Оказалось, что мальчик искренне просит Святого Николая принести подарок своему младшему 6-летнему братцу, ведь ему необходима инвалидная коляска.

Полицейские решили действовать немедленно: до праздника оставалось несколько дней. Вместе с волонтерами работникам полиции удалось реализовать желание ребенка.

Полицейские устроили для Стаса такую ​​желанную им встречу. Вместе с «Николаем» передали мальчику и двум его меньшим братикам подарки – не только инвалидную коляску, но и зимнюю одежду, игрушки и кучу вкусностей.