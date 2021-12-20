Китайская теннисистка Пэн Шуай возразила, что когда-либо обвиняла одного из бывших лидеров Коммунистической партии в сексуальном насилии и заявила, что находится на свободе. Об этом Пэн сказала в интервью сингапурской китайскоязычной газете 19 декабря, передает Радио Свобода.

Это было первое интервью Пэн в СМИ с тех пор, как ее обвинения против бывшего вице-премьера Чжана Гаоли вызвали беспокойство из-за ее безопасности и побудили Женскую теннисную ассоциацию (WTA) приостановить все свои турниры в Китае в 2022 году.

В интервью газете Lianhe Zaobao Пен возразила, что выступала с обвинениями в том, что Гаоли «принуждал» ее к сексу и между ними были отношения, которые длились несколько лет.

Эти обвинения появились в начале ноября на китайском сайте Weibo, впоследствии исчезли, но опубликованные в твиттере скриншоты вызвали глобальный резонанс.

«Во-первых, я хотела бы подчеркнуть очень важный момент: я никогда не говорила и не писала ничего, где бы обвиняла кого-то в сексуальных притязаниях. Я хотела бы очень четко подчеркнуть этот момент», – сказала 35-летняя теннисистка.

Отвечая на вопрос о публикации Weibo, Пен ответила, что это «частное дело», в отношении которого было много недоразумений. Она не объяснила, что имеет в виду.

Ее также спросили, находится ли она под наблюдением, на что спортсменка ответила: «Почему бы это? Я всегда была очень свободна».

Тем временем, WTA после обнародования видео с Пен заявила, что оно не отменяет беспокойства организации по поводу самочувствия теннисистки и ее способности общаться без цензуры или принуждения.

WTA заявила, что все еще хочет «полного, справедливого и прозрачного расследования, без цензуры», сообщает AFP со ссылкой на заявление организации.

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот заявил, что последнее видео «лишь усиливает беспокойство по поводу давления, которому подвергает теннисистку китайское правительство».

После того, как ее обвинения появились на Weibo, Пенн не появлялась на публике. Впоследствии китайские СМИ показали ее на теннисном турнире.

Стив Саймон, глава WTA, заявил в середине ноября, что получил якобы электронное письмо от Пен, в котором она утверждала, что обвинения в сексуальном насилии были «ложными» и что она «отдыхает дома, и все хорошо».

Саймон тогда заявил, что электронное письмо, которое также опубликовали китайские государственные СМИ, лишь усилило его беспокойство относительно безопасности и места нахождения спортсменки.

35-летняя Пен Шуай – бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, неоднократная победительница турниров WTA. В 2013 году она одержала победу в парном разряде на Уимблдоне, а в 2014 году – на Открытом чемпионате Франции.