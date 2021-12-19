Украинская Православная Церковь проповедует мир и единство, поэтому подвергается давлению со стороны тех, кто зарабатывают дивиденды на вражде.

Фото: скриншот youtube-канала UkrLive

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий в премьерном выпуске программы «Слово Иерарха» на телеканале UkrLive.

«Церковь, когда не может открыто говорить о неправдивости многих доктрин, проповедуемых политиками, чиновниками ради собственной выгоды, - она может говорить о мире и связывать даже несвязуемое. Мы никогда на наших приходах и в монастырях не позволяем делить людей по политическим или мировоззренческим швам. Церковь связывает и проповедует мир», – отметил митрополит Феодосий.

По его словам, прежняя Украина осталась в рамках УПЦ, которая до сегодняшнего дня сохранила свои границы как на Донбассе, так и в Крыму, как в Черниговской области, так и на Западной Украине.

«Это не демагогия, а реальность. Вот реальные плоды того, что Церковь проповедует. Конечно, проповедь мира и антивражды очень многим сегодня не нравится. Поэтому Церковь подвергается давлению и обструкции со стороны тех людей, которые на вражде зарабатывают себе дивиденды», – отметил иерарх УПЦ.

Митрополит Феодосий подчеркнул, что у сегодняшних украинских политиков и чиновников отношение к УПЦ как у людей, привыкших к кривым зеркалам, которым прямое зеркало мешает, потому что показывает правду.

«Это как в комнате с кривыми зеркалами, где все говорят, что кривые зеркала реально отражают то, что видим, когда в них заглядываем, есть одно ровное, обычное зеркало, в котором урод не будет видеть себя красавцем, а старушка - молодой и привлекательной. Настоящее, простое зеркало. Что делают люди, привыкшие к кривым зеркалам? Они пытаются это зеркало или разбить, или подальше спрятать, чтобы его не было», – пояснил владыка.

«Вот приблизительно такое отношение сегодня у украинского политикума и многих чиновников к УПЦ. Прямое зеркало, которое не врет и говорит правду – его надо куда-то убрать. А при возможности и разбить. Это, конечно, у них не получится сделать – они не первые и не последние хотят разбить это зеркало за последнее тысячелетие, это невозможно. Но припрятать, прикрыть, задвинуть его на задворки – такое желание есть», – заключил митрополит Феодосий.