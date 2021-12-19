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Украинской армии поможет Королевство Дания. Датские военные будут инструкторами в украинских Вооруженных силах, а также помогут реформировать украинские войска в соответствии со стандартами НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам встречи со своей датской коллегой Трине Брамсен, пишет Слово и Дело со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Датская сторона заверила в дальнейшей помощи Украине в проведении реформ в целях повышения обороноспособности, взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины с армиями государств-партнеров, в соответствии с принципами и стандартами НАТО» - сказано в сообщении.

Также министры обороны двух стран обговорили приоритеты оборонного сотрудничества в ряде сфер - киберзащита, военные учения, подготовка войск, внедрение стандартов НАТО. В свою очередь, глава Минобороны Резников поблагодарил датских советников, штабных офицеров и военных инструкторов за работу, которую они выполнят в Украине.

Напомним, ранее Резников заявил, что Украина будет сама обороняться от России, если та нападет, но для этого украинским Вооруженным силам нужны поставки оружия от Запада. Причем не только оборонительного вооружения, но и наступательного.
ForUm

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