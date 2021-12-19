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Российско-украинский конфликт – это игра на выживание. Опасность Кремля, цель которого уничтожение украинского государства, может быть актуальна до 2042 года.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист, публицист Виталий Портников.

"Это игра на выживание. Кто-то должен здесь остаться один. Украина и Путин вместе в этом мире не выживут", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"У президента России Владимира Путина есть четкая цель: демонтаж украинского государства. Он точно знает, что Запад не будет действовать военным образом. Ко всем остальным потерям он готов", – заявил журналист.

В этом контексте он напомнил о том, что выборы в Российской Федерации не демократические, а формальные, поэтому Путин может руководить страной до 2042 года.

По мнению Портникова, сохранение украинского государства будет зависеть от того, как сильно украинцы хотят этого.

"Возникает вопрос: есть ли у нас также такое серьезное желание сохранить это государство, как у Путина его уничтожить? Больше ничего не имеет значения. Все остальное – это лирика", – подчеркнул публицист.

"Если у нас не будет такого серьезного желания, конечно, рано или поздно над Киевом будет российский триколор. Если у нас будет такое желание, значит, рано или поздно путинский режим рухнет", – подытожил он.
ForUm

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