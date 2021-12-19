также в разделеМир
Среди привитых от коронавируса детей наблюдается заболеваемость миокардитом
Великобритания не будет отправлять войска для защиты Украины 7
МО Германии: Ответственные за агрессию против Украины должны испытать персональные последствия 12
IBM и Samsung разработали чип, который увеличивает время работы телефона от одной зарядки 11
ВОЗ: Штамм Омикрон быстро распространяется по всему миру 18
Сенат США в январе проголосует за введение санкций в отношении "Северного потока-2" 10
В МИД РФ заявляют, что Россия будет вести переговоры с США исключительно на двусторонней основе 22
Салливан: Путин еще не принял решение о нападении на Украину 23
ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса Covovax 21
Министр здравоохранения ФРГ предупредил о предстоящей масштабной пятой волне коронавируса 11
Запад не будет отключать Россию от платежной системы SWIFT 263
Власти Франции отменили международные визиты из-за нового штамма коронавируса 114
В Пентагоне не владеют информацией о наращивании войск США и НАТО на восточном фланге 20
В Польше пропал пограничник, в Беларуси заявили, что он попросил убежище 22
«Омикрон» обнаружили в Польше 11
Супертайфун «Рай» бушует на Филиппинах 15
Pfizer заявила о почти 90% эффективности таблеток от коронавируса 23
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек 18

Польща блокує видачу українським експортерам спецдозволів на ввіз сільськогосподарської продукції до ЄС, що ускладнює експорт українських товарів. До того ж в’їзд в Польщу дозволений тільки вакцинованим українцям зі свіжим ПЛР-тестом, що спровокувало 17-кілометрову чергу з вантажівок на україно-польському кордоні, пише AGROtrend з посиланням на виданню AgroPolit.com.

За умовами угоди про ЗВТ з ЄС було затверджено показник дозволів для України на рівні 200 тис. основної квоти та 60 тис. опціонних дозволів. Однак у вересні 2018 р. поляки в односторонньому порядку заявили про суттєве скорочення квоти дозволів до 130 тис. та в результаті перемовин вдалося зберегти квоту на рівні 160 тис. дозволів.

«Ситуація з видачею дозволів є критичною: у 2021 р. вперше поляки не видали жодного додаткового дозволу. Відтак уже на 16 серпня цього року дефіцит для українських перевізників склав 34 тис. дозволів. Оскільки Польща є транзитною країною на шляху до 12 країн ЄС, то ця проблема дуже відчутна для українського бізнесу», — розповіло джерело в КМУ.

Зі свого боку український уряд найближчим часом готується запровадити для імпортерів з ЄС дзеркальну процедуру отримання дозволів на ввезення продукції на свою територію. Раніше Україна в односторонньому порядку визнала дію всіх внутрішніх дозволів ЄС без аудиту, як це передбачено Угодою про асоціацію. Наразі пропонується скасувати цей порядок і запровадити новий, за яким дозволи на імпорт харчової продукції видаватиметься іноземним виробникам з ЄС лише за результатами аудиту цих компаній з боку ДПСС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги