Польща блокує видачу українським експортерам спецдозволів на ввіз сільськогосподарської продукції до ЄС, що ускладнює експорт українських товарів. До того ж в’їзд в Польщу дозволений тільки вакцинованим українцям зі свіжим ПЛР-тестом, що спровокувало 17-кілометрову чергу з вантажівок на україно-польському кордоні, пише AGROtrend з посиланням на виданню AgroPolit.com.

За умовами угоди про ЗВТ з ЄС було затверджено показник дозволів для України на рівні 200 тис. основної квоти та 60 тис. опціонних дозволів. Однак у вересні 2018 р. поляки в односторонньому порядку заявили про суттєве скорочення квоти дозволів до 130 тис. та в результаті перемовин вдалося зберегти квоту на рівні 160 тис. дозволів.

«Ситуація з видачею дозволів є критичною: у 2021 р. вперше поляки не видали жодного додаткового дозволу. Відтак уже на 16 серпня цього року дефіцит для українських перевізників склав 34 тис. дозволів. Оскільки Польща є транзитною країною на шляху до 12 країн ЄС, то ця проблема дуже відчутна для українського бізнесу», — розповіло джерело в КМУ.

Зі свого боку український уряд найближчим часом готується запровадити для імпортерів з ЄС дзеркальну процедуру отримання дозволів на ввезення продукції на свою територію. Раніше Україна в односторонньому порядку визнала дію всіх внутрішніх дозволів ЄС без аудиту, як це передбачено Угодою про асоціацію. Наразі пропонується скасувати цей порядок і запровадити новий, за яким дозволи на імпорт харчової продукції видаватиметься іноземним виробникам з ЄС лише за результатами аудиту цих компаній з боку ДПСС.