также в разделеРелигия
На Виннитчине освящен новый храм УПЦ в честь святого Николая 6
Врач-священник УПЦ объяснил, почему важно следить за каждым сказанным словом 8
В УПЦ рассказали о значении таинства Миропомазания 10
Митрополит Антоний объяснил, почему нельзя обращаться к народным целителям 12
Предстоятель УПЦ рассказал Президенту об угрозах Стамбульской конвенции 12
Управделами УПЦ объяснил, почему Бог не всегда дает просимое в молитвах 8
Предстоятель УПЦ объяснил, как правильно воспитывать детей 13
В УПЦ рассказали о работе приюта для жертв домашнего насилия при монастыре в Одессе 12
Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге великомученицы Варвары 6
Священник УПЦ рассказал, когда мощи святой Варвары попали в Киев и кому покровительствует святая 10
Митрополит УПЦ рассказал, как Церковь объединяет общество в кризис 18
Предстоятель УПЦ расскажет о подвигах святителя Николая Чудотворца 9
В Ужгороде в храме УПЦ замироточили иконы 10
В 15 храмах УПЦ более 220 нуждающихся ежедневно получают обеды 23
Семья священника УПЦ просит помощи для лечения ребенка 10
В УПЦ благословили художника создать икону для храма на вершине Афона 17
В УПЦ рассказали о символике и значении «певческой» части богослужения 11
Священник УПЦ объяснил, что делать, если не хочется идти в храм 18

В преддверии дня святого Николая чудотворца в епархиях Украинской Православной Церкви прошли благотворительные мероприятия.

Фото: Херсонская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ks.ua, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн посетил учреждения Херсона для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Владыка поздравил всех с наступающими праздниками, пожелав помощи Божией. Для детских были переданы сладкие подарки, медикаменты, предметы личной гигиены и продукты питания», - сообщается на сайте Херсонской епархии.

В Харьковской специализированной школе для детей с особенностями слуха священник Андрей Несвитайло поздравил педаговов и детей с наступающими праздниками в честь святителя Николая и Рождества Христова..

Священники Александрийской епархии поздравили воспитанников детского сада и школы села Митрофановка Новгородковского района сладкими подарками.

В городской библиотеке Часов Яра настоятель Борисоглебского храма Горловской епархии протоиерей Олег Кручинин встретился со школьниками города. Священник познакомил детей с житием святого Николая и напомнил им, что подарки можно не только ждать, но и делать самим. 

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция ко дню святого Николая - 1,5 тыс подарков переданы в детские дома в разных уголках Украины.

Подарки получат дети из детского дома в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; школы-интерната для детей с особенностями умственного и физического развития на Днепропетровщине, Горской школы-интерната; Вовчаровской школы-интерната и детского сада, дети с инвалидностью из Славянска и другие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
5
Теги