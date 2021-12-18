также в разделеОбщество
Украинцев предупредили о предпраздничных магнитных бурях 16
В МОН рассказали, сколько в Украине привито работников образования 15
Украинцам рассказали, как уберечься от простуды в канун праздников 9
Синоптики рассказали, где в Украине сегодня ожидаются снегопады 19
Укрзализныця назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам 23
В НСЗУ объяснили, должен ли семейный врач ехать домой к пациенту 72
Укрзализныця приглашает купить за «вакцинированную тысячу» билет на поезд 28
В Чернобыльской зоне готовят новые туристические маршруты 8
Разведчику боевиков заочно сообщили о подозрении 20
Минздрав закупит еще один препарат для лечения COVID-19 29
Каждый третий украинец готов воевать с Россией 36
С начала войны контрразведка СБУ идентифицировала 1387 боевиков «Л/ДНР» 22
Абитуриенты с ВОТ получат почти 6 тысяч стипендии для реинтеграционных курсов 14
ВР не отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП, не обошлось без стычек 26
СБУ разоблачила хищение комплектующих к ЗРК на десятки миллионов 20
ФСБ заявила о предотвращении нападения на журналиста и «руке украинских радикалов» 17
Директор компредприятия Донецкой ОГА купил изношенное оборудование по цене нового 13
«Ну, все, остались без хорошей музыки»: В Украину не пустили российского гитариста 56

Погода в Украине 21-22 декабря резко ухудшится. На востоке страны ночью температура опустится до -19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в ближайшие дни в Украине будет пасмурная погода со снегом, но относительно теплая. Максимум ночью температура опустится до -4 градусов.

Вместе с тем, уже с 21 декабря по всей стране существенно похолодает. На востоке ожидается до -10 градусов днем, ночью до -13, на югеднем до -4, ночью до -6. В северных областях днем ожидает похолодание до -11, ночью до -14. На западе Украины до -7 днем и до -10 ночь, в центральных областях днем до -8, ночью до -12.

В Киеве 21 декабря ожидается до -12 ночью, днем потеплеет до -7.

22 декабря мороз усилится. До -19 похолодает ночью на востоке страны, в частности в Харьковской и Луганской областях. В Донецкой области ночью ожидается до -17. Днем же немного потеплеет - максимальная температура днем -13.

На севере Украины 22 декабря ожидается до -16, днем до -11, в западных областях и на юге ночью ожидается до -14, а вот днем -7, в центральных регионах ночью до -16, днем до -8.

В Киеве столбики термометров опустятся до -12 ночью, днем до -7.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1875 грн.
42
Теги