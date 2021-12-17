В Порядке предоставления первичной медицинской помощи, утвержденном Минздравом, отмечается, что первичная медицинская помощь оказывается при личном приеме пациента в медицинском учреждении.

Как пояснили в Нацслужбе здоровья, врач может выехать к пациенту домой, но не обязан это делать только потому, что пациенту далеко ехать или у него нет средств на проезд.

Кроме того, врач может предоставить консультацию по телефону или с помощью видеосвязи. Опять же если решит, что это целесообразно. О правилах звонков и сообщений на личном номере врача мы рассказывали здесь.

В НСЗУ отметили, что в неотложном состоянии следует звонить не семейному врачу, а на 103.

Также рекомендуем почитать, что входит в список бесплатных медицинских услуг у семейного врача.