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Украинцы, переболевшие COVID-19 и испытывающие проблемы с психическим здоровьем, могут обратиться за психологической помощью без направления семейного врача, сообщила Национальная служба здоровья.

«Каждый седьмой человек, переболевший COVID-19, со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем», - говорится в сообщении.

В НСЗУ объяснили, что к психиатру, психологу или психотерапевту украинцы могут обратиться самостоятельно, без направления семейного врача. Больше информации о психическом здоровье, а также о специалистах, к которым можно обратиться за помощью, можно прочитать здесь. 

Кроме того, бесплатную психологическую консультацию можно получить по следующим номерам телефонов:

(044) 456 17 02 и (044) 456 17 25 – Киевский городской психоневрологический диспансер №5;

(067) 594 94 46, (095) 913 69 41 – Центр психического здоровья и травмотерапии «Интеграция»;

7333 – Lifeline Ukraine, национальная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья;

0 800 500 225 или 116 111 (с мобильного) – Национальная детская горячая линия;

158 – Консультацию можно получить в справочной службе «Здоровье».
ForUm

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