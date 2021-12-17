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Москва настаивает на отводе всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть на возвращении к состоянию, которое существовало на момент заключения Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мне нужно было взять карты, чтобы отметить флажками и кружками все те объекты, которые появились поблизости от наших границ за все последние годы, и стрелками нарисовать, где кто летает, на каких самолетах, и какие корабли проходят», - сказал он на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о том, от чего именно Москва призывает отказаться альянс, говоря о необходимости вернуться на позиции 1997 года, передает Интерфакс.

По словам замминистра, «наша позиция в том, что надо все это убрать и вернуться к позициям 1997 года».

Напомним, президент России Владимир Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Путин считает, что приход НАТО в Украину стал бы пересечением «красных линий» РФ.
ForUm

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