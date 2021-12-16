Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что страны-члены НАТО в вопросе евроатлантических перспектив Украины будут отталкиваться от позиции и выбора украинского народа, не подвергаясь угрозам и каким-то «красным линиям» других государств. Об этом он рассказал представителям СМИ по результатам переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

«Мы с господином генеральным секретарем Североатлантического альянса провели содержательные консультации по направлениям усиления взаимодействия между Украиной и НАТО с учетом современных очень опасных вызовов. Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность НАТО и лично господину Столтенбергу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах», – сказал Зеленский.

Президент констатировал, что ситуация во временно оккупированном Крыму, на Донбассе, вокруг украинских границ и в Черном и Азовском морях – это гибридные элементы, используемые российской стороной для шантажа и давления на Украинское государство и демократию. Также с целью дестабилизации ситуации в регионе искусственно создается «кризис мигрантов», энергетический кризис, распространяется дезинформация, осуществляются кибератаки.

«Это – элементы общего сценария по дестабилизации ситуации безопасности в регионе, Украине и Европе в целом. Их цель – дестабилизировать ситуацию на границах с НАТО, создать в обществах нарратив по поводу слабости союзников, заблокировать евроатлантическую интеграцию Украины», – отметил президент.

В то же время, он подчеркнул, что членство Украины в НАТО – это личный выбор украинского народа.

«Наш евроатлантический курс остается неизменным. Его поддержка в украинском обществе растет», – подчеркнул глава государства.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Зеленский отметил, что на протяжении многих лет в Украине поддержка членства в НАТО среди граждан сохранялась на уровне 50%, но она значительно выросла после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым.

«Я считаю, что в принципе, Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я считаю, что сегодня Россия «прокладывает» этот сложный путь Украины в НАТО», – сказал президент.

Глава государства выразил благодарность за то, что в Брюссельском коммюнике (июнь 2021 г.) страны Альянса заявили, что твердо поддерживают право Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

«Я очень благодарен за четкий сигнал: вопрос о членстве Украины в НАТО – это вопрос отношений Украины и Альянса. И это точно не должно быть выбором любого другого государства в любой части мира. Искренне надеюсь, что и в дальнейшем страны Альянса будут выходить именно из этих позиций, не поддаваясь угрозам и любым «красным линиям», которые рисуют другие стороны», – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также напомнил, что в следующем году исполняется 25 лет от заключения Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора, подписанной в Мадриде. В этом контексте саммит НАТО, который в июне 2022 года также пройдет в Мадриде, Зеленский назвал «окном возможностей».

Со своей стороны Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия должна вернуться в дипломатию и деэскалацию ситуации, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Решение, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься только Украиной и тридцатью членами Альянса», – отметил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, президент России Владимир Путин потребовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Путин считает, что приход НАТО в Украину стал бы пересечением «красных линий» РФ.