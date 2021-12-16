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Германия и Франция играют в Нормандском формате роль модераторов и наблюдателей, а Россия является одной из сторон конфликта.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Восточного партнерства заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Укринформ.

Именно так она ответила на вопрос журналистов, какой формат переговоров с Россией ЕС будет выбирать в случае реагирования на новую агрессию против Украины.

«Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция - модераторы и наблюдатели, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта», – сказала фон дер Ляйен.

Она подтвердила, что летом этого года Еврокомиссия получила от Европейского совета задание разработать разные варианты действий в случае дальнейшей агрессии России против Украины, и выполнила «домашнее задание». Так что Евросоюз готов ответить на агрессивные действия РФ, хотя надеется, что подобного не произойдет.

«Одной из тем нашей встречи была общая обеспокоенность по поводу российского наращивания сил вдоль восточных границ Украины. Мы призываем Россию провести деэскалацию и воздерживаться от любых агрессивных действий. Мы продемонстрировали Украине нашу жесткую поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. Не должно быть сомнений – Европейский Союз ответит твердо на любую дальнейшую агрессию против Украины», - подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Напомним, 15 декабря в Брюсселе прошел 6-й саммит Восточного партнерства. Лидеры ЕС и пяти стран-партнеров – Украины, Грузии, Молдовы, Армении и Азербайджана – подвели итоги за предыдущие годы и определили перспективы.

Как известно, Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. В то же время она пытается позиционировать себя как посредника в Нормандском формате переговоров.
ForUm

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