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«Газпром» отмечает, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год. Исходя из статистики концерна, рубеж был преодолен по итогам газовых суток 14 декабря - утром 15 декабря. При сохранении текущих объемов транзита до конца года «Газпром» может транспортировать через страну около 42 млрд куб. м газа, сообщает Интерфакс.

«Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд куб. м российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год», - сообщает концерн.

«Газпром» продолжает надежно поставлять газ своим европейским потребителям по различным маршрутам, в том числе через Украину», - также напоминает компания.

Украинскую прокачку регулярно комментирует глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, требуя, чтобы «Газпром» покупал все больше дополнительных транзитных мощностей в вдобавок к долгосрочному бронированию. Впрочем, ОГТСУ не предлагал в большом количестве твердых (гарантированных) мощностей, предлагая прерывистые (не гарантированные).

Внутреннее газоснабжение Украины исторически зависит от транзита - российский газ потребляется на индустриальном востоке страны, тогда как на Европу идет газ из подземных хранилищ на западе. Импортировать газ напрямую в России Киев отказывается, перекупая его у европейских трейдеров с использованием физического и виртуального реверса - из транзитного потока российского газа. После двух транзитных кризисов и невыдачи из ПХГ Украины 7,8 млрд куб. м российского газа «Газпром» диверсифицирует систему доставки газа в Европу, сокращая транзитные риски этого государства.

В декабре 2019 года был подписан долгосрочный пятилетний договор на транзит российского газа через Украину: 45 млрд куб. м в 2020 и по 40 млрд куб. м в год в 2021-2024 годах. Пакетная договоренность о продолжении транспортировки газа через Украину была нарушена сразу в день ее заключения. США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопровода «Северный поток 2», которые приостановили стройку.
ForUm

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