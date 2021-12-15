В эфире телеканала UkrLive 19 декабря состоится премьера социально-просветительской программы «Слово Иерарха».
Фото: 112ua.tv
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112ua.tv, в каждом выпуске духовенство Украинской Православной Церкви будет делиться со зрителями своими размышлениями и анализом общецерковной и общеполитической ситуации в Украине.
Автор и ведущий программы - заслуженный журналист Украины Вячеслав Пиховшек.
По его словам, гостями проекта будут архиереи, в том числе члены Священного Синода Украинской Православной Церкви. Ради встречи и беседы с участниками съемочная группа будет выезжать в регионы, чтобы пообщаться с владыками на территории их служения.
Гостем первого выпуска станет митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).
Премьера программы 19 декабря в 08.15 на телеканале UkrLive.
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