Оккупанты на Донбассе удерживают пленных в таком ужасном состоянии, что Россия боится показывать их представителям «Красного Креста».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «La Repubblica».

Так, Зеленский отметил, что договоренность об освобождении пленных, достигнутая в Нормандском формате в Париже в конце 2019 года, «не выполняется до сих пор».

«В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в Нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор – это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту».