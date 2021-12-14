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На Закарпатье по программе «Большое строительство» реконструировали самый длинный путепровод области – мост длиной 312 м в селе Батьево, сообщила пресс-служба Укравтодора.

«На дороге М-25 КПП «Соломоново» – Большая Добронь – Яноши с подъездом к КПП «Косино» завершили обновление путепровода в селе Батьево... В этом году самый длинный путепровод Закарпатья отремонтирован впервые с момента застройки. Работы выполнены по программе «Большое строительство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что путепровод, построенный над железнодорожным узлом, начали ремонтировать в апреле 2021 года. Проезжая часть имеет ширину 10 м, тротуары с обеих сторон – по 2,5 м, сооружение было возведено еще в начале 80-х годов прошлого века вдоль линии границы с Венгрией.
ForUm

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