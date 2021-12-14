Президент РФ Владимир Путин снова скапливает свои войска на границе с Украиной для шантажа, прежде всего, западных государств. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью La Repubblica.

«Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом», - сказал он.

При этом, по словам Зеленского, Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на наших восточных границах.

«Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что в Москве уже могут открывать «музей с коллекцией различных осуждений».

«Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении к международному праву и государствам-соседям, но и просто к содержательным переговорам по миру на востоке Украины. В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в Нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор – это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту», - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос о том, что сейчас Путин требует письменных гарантий отказа Киева от членства в НАТО, президент напомнил, что Украина отдала свою часть советского ядерного арсенала – третью по мощности в мире, а в ответ получила, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность.

«Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушено самой российской стороной», - резюмировал Зеленский.