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От железнодорожной станции Татаров-Буковель до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

«Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших на поезде № 55 Киев – Рахов до остановки Татаров-Буковель, выбрали для трансфера автобусные шаттлы», - отмечается в сообщении.

Время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам, все гарантированно доедут быстро и удобно.

Расстояние в 15 км автобусы преодолевают за 20 мин.

Цена фиксированная – 50 грн.
ForUm

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