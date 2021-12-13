От железнодорожной станции Татаров-Буковель до горнолыжного курорта Буковель и обратно начали курсировать автобусные шаттлы, сообщила пресс-служба Укрзализныци.
«Сегодня 68 из 100 пассажиров, прибывших на поезде № 55 Киев – Рахов до остановки Татаров-Буковель, выбрали для трансфера автобусные шаттлы», - отмечается в сообщении.
Время отправления автобусов привязано к железнодорожным рейсам, все гарантированно доедут быстро и удобно.
Расстояние в 15 км автобусы преодолевают за 20 мин.
Цена фиксированная – 50 грн.
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