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Если есть единство, то должен быть мир.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

«Единство, объединенное Духом Святым, единство ценностей, стремлений и чаяний может быть лишь в союзе мира. Какое может быть единство духа, если люди враждуют друг с другом?! Если христианин утверждает, будто бы у нас одна вера, но при этом видим захваты храмов, избиение священников, незаконный, тайный перевод религиозных общин из одной юрисдикции в другую. Если есть единство, должен быть мир. Если говорим о мире, необходимо, чтобы этот мир был виден - тогда будет возможен диалог», – отметил отец Александр.

Священник подчеркнул, что Господь - Творец Вселенной и действует через всех, даже через тех, кто сопротивляется Его вмешательству.

«И каждый раз, когда самый отъявленный атеист борется против Него, Господь пробует войти в его судьбу кротко и миролюбиво, помочь ему, подтолкнуть его к добру. Он не делает это за нас, но постоянно входит в нашу жизнь, как будто стоя рядом и подсказывая, направляя, не нарушая нашей свободы», – отметил протоиерей Александр Клименко.

По его словам, только те люди, которые в своей полемике и действиях «призывают к мирному урегулированию любого конфликта и проблем, с которыми сталкивается народ и Святая Церковь, смогут достичь единства во Христе и мира». 

«И если этого не поймем, никогда не сможем достичь мира», – подытожил священник.
ForUm

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