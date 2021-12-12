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Предыдущее немецкое правительство не хотело продавать Украине оружие, даже если речь шла об оборонном вооружении. Там считали, что оно может привести к эскалации конфликта России и нашей страны на Донбассе.

Так, немецкий представитель в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине противодроновых винтовок. Как пишет Обозреватель, об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это оружие уже было куплено и оплачено нашей страной через NSPA, но Украина так его и не получила.

По данным СМИ, эта тема поднималась во время последнего визита экс-канцлера Ангелы Меркель в Киев, но вопрос не был решен.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что, насколько ему известно, официальных объяснений немецкая сторона не предоставила.

"Эта история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, также и нового правительства в отношении предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения", – сказал дипломат.

Мельник отметил, что в посольстве будут стараться убедить Берлин, что такое оружие нужно Украине не для эскалации на Донбассе, а чтобы сдерживать агрессию РФ, спасать жизни и "быстро завершить эту кровавую войну".

Посол сказал, что не уверен, что украинская сторона сможет быстро добиться изменения такой радикальной позиции относительно оборонного оружия для Украины в Германии, однако при новом правительстве такие шансы все же есть.
ForUm

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