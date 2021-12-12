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В Харькове наладят выпуск автобусов турецкой марки Karsan. Первые машины обещают выпустить летом 2022 года.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил мер города Игорь Терехов во время визита в Салтовское депо, где обслуживают ранее закупленные автобусы Karsan.

Автобусы будут собирать методом крупноузловой сборки из привозных машинокомплектов. Сейчас городские власти подыскивают коммунальное предприятие, на мощностях которого будет развернута сборка.

Ранее Харьков закупил 150 автобусов Karsan – 8-метровые Atak+ вместимостью 58 пассажиров и компактные "маршрутки" Jest+ длиной 6 м с 22-местным салоном. А теперь будет налажена их сборка.
ForUm

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