Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) признало основателя Blue Origin Джеффа Безоса, а также основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона астронавтами. Они получат нагрудный знак отличия - “Крылья астронавта”, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте FAA.

Награждение почетными нагрудными знаками состоится в рамках завершающейся программы Commercial Space Astronaut Wings (“Крылья астронавта”), которая появилась в 2004 году с целью привлечь дополнительное внимание к внеземным полетам. В ней приняли участие три компании — Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX.

В официальном релизе FAA сообщается, что уже со следующего года вместо вручения этой награды космических туристов будут просто заносить в специальный онлайн-реестр.

Кроме Безоса и Брэнсона, федеральное управление гражданской авиации США признало астронавтами также тех, кто в этом году был участником космических туристических миссий.

“Крылья астронавта” также получит актер из телесериала “Звездный путь” Уильям Шетнер.

За все время существования награды почетный нагрудный знак получили 30 человек.

Напомним, в июле этого года FAA изменило критерии получения нагрудного знака “Крылья астронавта”. Для того, чтобы считаться коммерческим астронавтом, необходимо быть сотрудником признанной FAA космической компании. Кроме того, необходимо также пройти тренинг, подняться на высоту выше 80 км над Землей, совершив определенные действия, которые будут важны для общественной безопасности или содействия безопасности пилотируемых космических полетов.

К слову, и Безос, и Брэнсон - в списке миллиардеров по версии Forbes.