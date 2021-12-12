В Киевском метрополитене назвали экономически обоснованный тариф на проезд в подземке и назвали реальную себестоимость одной поездки.

Как передает "Хвиля", об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в ответ на информационный запрос издания "Минтранс".

Так, по словам транспортников, для того, чтобы их предприятие могло работать без убытков, цена на одну поездку в метрополитене должна обходиться в 22 гривен. Это связано с тем, что экономически обоснованный тариф составляет 21,96 гривну.

Кроме того, в подземке рассказали, что при таком тарифе они просто будут выходить в ноль, однако не будут получать дополнительной прибыли.