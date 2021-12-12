также в разделеСтолица
КГГА подсветили цветами ЛГБТ-флага 13
В Киеве задержали полицейского, торговавшего поддельными COVID-сертификатами 9
В центре Киева горит офисное здание 31
ЕИБ выделил Киеву 100 млн евро кредита 10
Киевсовет одобрил бюджет столицы на 2022 год 9
За сутки в Киеве – 1472 больных коронавирусом 13
В Киеве трое иностранцев напали на коммунальщиков, сносивших МАФы 23
За сутки в Киеве 1198 больных коронавирусом, 33 человека – умерли 15
Помощник депутата подрался с охранником Александровской больницы 19
В Киеве проверяют бомбоубежища и укрытия 14
За сутки в Киеве – 1519 больных коронавирусом, умерли 26 человек 12
Сегодня киевское метро будет работать на час дольше 19
В Киеве – снова скачок новых случаев COVID-19 13
В костеле Святого Николая в Киеве начинаются противоаварийные работы 17
В Киеве за сутки – 704 случая COVID-19 16
НП Киевской области: Полицейский, устроивший смертельное ДТП под Киевом, задержан 21
Киев Зимний: В сети показали заснеженную столицу 60-х годов 32
В КГГА рассказали, будут ли штрафовать киевлян за несортированный мусор 27

В Киевском метрополитене назвали экономически обоснованный тариф на проезд в подземке и назвали реальную себестоимость одной поездки.

Как передает "Хвиля", об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в ответ на информационный запрос издания "Минтранс".

Так, по словам транспортников, для того, чтобы их предприятие могло работать без убытков, цена на одну поездку в метрополитене должна обходиться в 22 гривен. Это связано с тем, что экономически обоснованный тариф составляет 21,96 гривну.

Кроме того, в подземке рассказали, что при таком тарифе они просто будут выходить в ноль, однако не будут получать дополнительной прибыли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
1985 грн.
14
Теги