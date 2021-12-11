Составление долгосрочных прогнозов погоды является одной из важнейших задач метеорологии, которая, к сожалению, так и не получила окончательного разрешения на сегодняшний момент. Общепринятой методики их подготовки до сих пор не существует, а уже созданные являются ненадёжными. И всё же, применение последних даёт некоторые практические результаты. Прогнозы на сезон являются достаточно востребованными и актуальными, особенно если речь идёт о зиме.

Чего же стоит ждать украинцам от грядущей зимы? По расчётам большинства современных численных климатических моделей, зимний сезон 2021-2022 на территории Европы и Украины в частности ожидается достаточно мягким. Так, согласно Европейскому центру среднесрочных прогнозов (ECMWF) с декабря 2021 г. по февраль 2022 г. на большей части Европы ожидается положительная аномалия температуры воздуха, особенно в её восточной части. Хорошо заметно, что во все три месяца Украина находится в оранжевой заливке на карте, что соответствует аномалиям +1…+2 °С (отклонения рассчитаны относительно базового климатического периода 1993 - 2016 гг.). В то же время количество осадков будет близким к норме и только по северу Европейского континента ожидается избыток осадков из-за активного западного переноса и циклонической деятельности. Снежный покров, по всей видимости, будет неустойчивым. При этом, на востоке Средиземноморья и в Турции высока вероятность антициклонической деятельности, что может привести к дефициту осадков в данных регионах.

В пользу мягкой зимы в Украине также свидетельствуют прогностические значения приземного поля давления в Северном полушарии на ближайшие 3 месяца. На карте приведен мультимодельный прогноз (совокупность прогностических данных нескольких мировых центров) приземного поля давления. Видно, что в районе Гренландии, Исландии и Шпицбергена ожидается более низкое давление, что будет проявляться в достаточно активной циклонической деятельности и устойчивому западному переносу. Такой характер циркуляции будет означать для Украины частые оттепели и чередование осадков в виде снега и дождя. Кроме того, прогнозируется положительная фаза так называемого Арктического колебания (Arctic Oscillation). Если не вдаваться в детали, то в случае положительной фазы, зима на территории Украины, как правило, тёплая. Но это никак не исключает эпизодические вторжения холода, которые обычно кратковременные и не влияют на итоговое положение вещей.

Существует и другой статистический признак того, что зима в Европе будет тёплой. В климатологии удалённые механизмы взаимодействия между Мировым океаном и атмосферой принято называть климатическими сигналами, либо осцилляциями (колебаниями). Одним из таких сигналов, который является важнейшим для Северного полушария, является Арктическое колебание, про которое было сказано выше. Однако открыты и менее популярные, но вполне применимые на практики осцилляции. К примеру, колебание Tropical Northern Atlantic (NTA), которое характеризует температуру поверхности тропической части Атлантического океана и численно выражается индексом NTA (либо TNA). Оказывается, существует хорошая корреляционная связь между значениями индекса в июле – августе (период максимального прогрева воды в Атлантике) и приземной температурой воздуха на территории Европы в январе и феврале. Минувшим летом значения индекса TNA был заметно ниже, чем во многие последние годы и поскольку корреляционная связь для нашего региона отрицательная, то это означается более высокие температуры в январе и феврале (см карту).

Помимо этого, с вероятностью 40 – 60% развитие тёплой зимы прогнозируют специалисты из Института Земли Колумбийского университета (The Earth Institute, Columbia University), см. карту.

Подытоживая вышесказанное, можно заключить, что по различным методикам долгосрочного прогнозирования (включая численное моделирование, статистический подход и ансамблевый принцип), зима как на территории Украины, так и на большей части Европы с высокой степенью вероятности окажется теплее нормы. Количество осадков при этом будет в пределах нормы, но местами может наблюдаться их дефицит (например, на Левобережье Украины по данным Колумбийского университета). Снежный покров, по-видимому, ожидается неустойчивым и пятнистым по территории. В течение всей зимы осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя.

Примечание! Важно понимать, что тёплый сценарий зимы не отменяет эпизодические периоды арктических вторжений холода, аномально низких температур и сильных снегопадов. Данный прогноз является ориентировочным и опубликован в ознакомительных целях. Он даёт общее представление, прежде всего, о средних температурах и преобладающей форме циркуляции в Атлантико-Европейском секторе исходя из фактических показателей в системе Океан-Атмосфера Северного полушария.

Подготовил Игорь Кибальчич, кандидат географических наук, синоптик.