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Президент Украины Владимир Зеленнский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном вопросы разблокировки Нормандского формата и работы Трехсторонней контрактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Поговорил с Эмманюэлем Макроном о разблокировке Нормандского формата и работе ТКГ. Согласовали совместные дальнейшие шаги. Обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификации источников энергоносителей. Благодарен президенту Франции за положительную оценку текущих реформ», - говорится в Twitter Зеленского.

Кроме того, стороны обсудили вопросы европейской энергетической безопасности, в частности, негативного влияния проекта «Северный поток – 2». Зеленский отметил, что этот проект представляет особую угрозу энергетической безопасности европейских государств. Оба президента подчеркнули важность диверсификации поставок энергоносителей в Европу, в частности за счет сжиженного природного газа.

Макрон положительно оценил усилия Зеленского по внедрению важных реформ в Украине и подтвердил готовность французской стороны всячески способствовать этим усилиям.

Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря этого года.
ForUm

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