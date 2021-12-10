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Мэр Киева Виталий Кличко, глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон и глава Представительства ЕС в Украине посол Матти Маасикас подписали кредитное соглашение на 100 миллионов евро. Это соглашение позволит городу получить средства на обновление троллейбусного и вагонного парка метрополитена, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Это первый кредит от Европейского инвестиционного банка в Украине, предложенный городу напрямую без участия государства. Эта новая модель финансирования отвечает стратегии правительства Украины, направленной на финансовую децентрализацию и делегирование полномочий», – подчеркнул Кличко.

По его словам, проект будет реализовываться городом через коммунальные предприятия «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен».

«Кредитные средства ЕИБ на этот проект – это возможность Киева увеличить ресурсы для закупки новых современных троллейбусов и вагонов метро. А также расширить сеть электротранспорта. Быть первым городом Украины, который получит прямое финансирование от ЕИБ, имеет большое значение для нас. Мы благодарны Европейскому Союзу и его банку – ЕИБ – за такую ​​поддержку и доверие. Новый электротранспорт будет способствовать и развитию Киева как современного и более экологичного города», – сказал мэр.
ForUm

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