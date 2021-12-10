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Украинцы в большинстве своем считают Беларусь враждебной страной, при этом за последний год количество таких респондентов выросло более, чем вдвое (с 22 до 48%), свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% – союзной.

Крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной.

За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.
ForUm

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