Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,5% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором), свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг.

13,4% поддержали бы Петра Порошенко, 9,9% – Юлию Тимошенко, 9,3% – Юрия Бойко, 7,5% – Дмитрия Разумкова, 6,7% – Игоря Смешко, 6,5% – Евгения Мураева, 5,5% – Владимира Гройсмана, 3,2% – Олега Ляшко, 3,1% – Арсения Яценюка. Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 37% не проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 35% – Юрия Бойко, 33% – Владимира Зеленского, 22% – Олега Ляшко.

Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Яценюка, Кличко, Мураева, Гройсмана и Тягнибока.