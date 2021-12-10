9 декабря на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей».

Такая резолюция принимается в ООН уже четвертый год подряд. Принятие документа свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, проводимая государством-оккупантом Российской Федерации, остается в центре внимания международного сообщества, заявили в МИД.

В резолюции подтверждается, что временная оккупация Крыма совершенно незаконна, представляет собой нарушение международного права и что оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены Украине.

Превращение оккупированного Крыма в огромную военную базу, в т.ч. перемещение на территорию полуострова вооружения, способного нести ядерные заряды, рассматривается как прямая угроза безопасности и стабильности в регионе. Россия должна немедленно прекратить подобную деятельность.

Каждый год документы Генеральной Ассамблеи по проблеме милитаризации Крыма дополняются новыми фактами о грубых нарушениях международного права и прав человека на полуострове со стороны РФ как государства-оккупанта.

В документе этого года выражается обеспокоенность незаконным расширением территории военно-морских баз РФ в Крыму, предоставление силовым структурам РФ полномочий по блокированию частей территории и акватории вблизи военных объектов, что ставит под угрозу свободный проход судов Керченским проливом.

Документ четко определяет, что РФ должна воздерживаться от умышленного препятствования международному судоходству, особенно судам, следующим по Азовскому морю и Керченскому проливу в украинские порты или в обратном направлении.

Резолюция также призывает Россию прекратить незаконный призыв жителей Крыма в свои вооруженные силы и положить конец милитаризации образования в Крыму — школьной военной подготовке крымских детей, целью которой провозглашается их будущая служба в вооруженных силах РФ.

Ежегодные резолюции Генассамблеи по милитаризации Крыма, а также по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму играют важную роль как политические и дипломатические инструменты в борьбе против российской оккупации и деятельности в рамках Крымской платформы.

Эта резолюция является новым элементом растущего правового давления на Россию. Государство-оккупант является нарушителем основополагающих норм международного права и его поведение несовместимо со статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН.