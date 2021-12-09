В окружном суде Гааги в среду, 8 декабря, проходило очередное судебное заседание по делу о сбитом летом 2014 года на востоке Украины «Боинге» «Малазийских авиалиний», выполнявшем рейс MH17. На этом заседании суд планировал провести опрос гражданина РФ полковника Сергея Мучкаева – командира 53 бригады ВС РФ, в расположении которой находился зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО «Бук», сбивший «Боинг».

Ведущий заседание судья заявил, что 3 ноября российским властям был передан запрос о возможности допроса Мучкаева. Месяц спустя, 3 декабря, министерство юстиции РФ ответило, что не будет передавать запрос в российский суд, сославшись на Европейскую конвенцию о правовом сотрудничестве, сообщает DW.

Минюст обосновал свое решение тем, что в суде Мучкаеву задавали бы вопросы, касающиеся военной сферы, в том числе, и государственной тайны, а, в соответствии с Европейской конвенцией, государство может отказать в запросе, если он вредит интересам государства. Озвучив ответ российской стороны, следственный судья пришел к выводу, что допрос Мучкаева невозможен.

Опрос Мучкаева просила провести защита Олега Пулатова – единственного из обвиняемых, согласившегося сотрудничать с судом и давшего показания на заседании 3 ноября. Представляющие интересы Пулатова адвокаты надеялись узнать от Мучкаева, действительно ли установку «Бук» переправили в Украину.

Судья также отметил, что Пулатов на заседание суда не явился, как и трое остальных обвиняемых: граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко. Все они занимали руководящие военные посты в самопровозглашенной «Донецкой народной республике». Министерство юстиции РФ, которому были переданы повестки Гиркину и Дубинскому, не отреагировало на запрос суда. Украинская сторона ответила, что выдать повестку Харченко не удалось - по всей видимости, он находится на территории «ДНР».

Судебный процесс начался 9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа, в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск.