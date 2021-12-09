Офис президента и Государственное управление делами не оплачивали использование помещения, в котором Владимир Зеленский проводил пресс-марафон. Его совладельцем является куратора программы «Большая стройка» Юрий Голик, пишет Украинская правда.

Офис президента на запрос УП ответил, что занимался только приглашением журналистов и порядком их общения с Зеленским.

При этом все административные мероприятия по организации пресс-марафона осуществляло Государственное управление делами.

В то же время, в Госуправлении сказали, что документы на оплату услуг по организации и проведению встречи к ним не поступали, и, соответственно, оплата не производилась.

Напомним, 26 ноября президент провел пресс-марафон. Зеленский общался с журналистами в пространстве Creative State Arsenal, предоставляющем помещение в аренду. Совладельцами пространства являются бизнесмены Илья Кенингштейн и Юрий Голик.

Последний является консультантом Офиса президента в проекте «Велике будівництво» по ремонту дорог. При этом финансирование Укравтодора на 2022 год достигло рекордных 125 миллиардов гривен.