Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия способна стянуть к границам Украины вдвое больше сил, чем прошлой весной.

«Российские военные и разведывательные службы продолжают развивать способность решительно действовать в Украине, когда придет соответствующий приказ, потенциально это возможно в начале 2022 года. Предполагаемые силы, если они будут полностью мобилизованы, будут вдвое больше того, что мы видели прошлой весной. В частности, речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах, или почти все готовые сухопутные силы России, базирующиеся к западу от Урала», – заявила Нуланд в выступлении перед комитетом Сената США по иностранным делам, передает Радио Свобода.

По оценке США Россия разместила почти 100 тысяч военных вблизи северных, восточных и южных границ Украины, добавила Нуланд.

По ее словам, пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о наступлении на Украину или свержении ее правительства. «Но мы знаем, что он наращивает потенциал для этого», - сказала заместитель госсекретаря.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин около двух часов разговаривали по видеосвязи 7 декабря. Разговор состоялся на фоне резкого обострения напряженности вокруг Украины. Страны Запада и Киев считают, что Москва может готовить вооруженное вторжение в Украину.

В Белом доме по итогам разговора сообщили, что президент Байден «дал четко понять, что США и союзники ответят сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

9 декабря президент США будет разговаривать с президентом Украины, сообщили в Белом доме.

Байден после разговора с Путиным уже провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии.