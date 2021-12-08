Росстат пересчитал количество бедных в России в соответствии с новой методикой, введенной правительством в конце ноября. По данным ведомства, в третьем квартале 2021 года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 млн человек (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), и сейчас в стране 17,6 миллионов бедных, сообщает Русская служба ВВС.

Кабмин представил новый порядок определения бедности в России 26 ноября. Как поясняли в министерстве труда, теперь вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель под названием «граница бедности».

Согласно предварительным расчетам Росстата, по итогам девяти месяцев текущего года за границей бедности в России находилось 12,1% населения (17,6 млн человек), и число бедных от квартала к кварталу поэтапно снижалось. Если в первом квартале в стране было 20,8 млн бедных (14,2%), то в третьем их насчитывалось 16 млн (11%), сообщали в ведомстве.

В качестве точки отсчета для новой системы расчета бедности кабмин взял прожиточный минимум за IV квартал 2020 года - последний квартал, посчитанный по старой методике, на основе стоимости потребительской корзины. Этот показатель будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции.

Новая модель расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) используется в стране с начала 2021 года: теперь в основе их расчета лежит не продовольственная корзина, а среднедушевой медианный доход и медианная заработная плата.

Медианная зарплата - это средний показатель дохода в стране, при котором половина работников получает меньше этого уровня, а половина - больше.

Прожиточный минимум на душу населения на 2021 год составляет 11 653 рубля.

Против новой методики сразу же выступила Федерация независимых профсоюзов России. Зампред ФНПР Нина Кузьмина в беседах с журналистами жаловалась, что кабмин не обсуждал свои проекты с профсоюзами, не позволив участвовать в их разработке.

Кузьмина также подчеркивала, что новая методика не уточняет, к какой группе относить тех россиян, чьи доходы выше границы бедности, но при этом ниже прожиточного минимума.

«Фактически эту границу бедности будут использовать только для того, чтобы говорить, сколько процентов бедных в стране. И будут «бороться с бедностью» именно в рамках этого показателя. При этом из-за низких доходов люди будут получать и доплаты до прожиточного минимума. Вопрос: как станут называться те, кто будет получать социальную помощь, но при этом не будут считаться бедными?» - рассуждала Кузьмина.

При этом опрошенные Би-би-си экономисты подчеркивают, что старая схема расчета бедности в последнее время уже не успевала отражать изменения в доходах населения и нуждалась в постоянной корректировке с учетом быстро меняющегося уровня инфляции.

В основе предыдущей системы лежало соотношение бедности с медианным доходом, которое пересчитывается лишь раз в год, говорит профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин объявил о планах снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% - то есть почти вдвое по сравнению с нынешними показателями.

Однако снижению числа бедных в России мешает бурный рост цен, продолжающийся уже больше года. В конце прошлого года Путин поручал кабмину срочно принять меры по ограничению цен на базовые продукты, включая масло, сахар и гречку. После этого стоимость продуктов на какое-то время стабилизировалась, однако затем снова поползла вверх на фоне мирового роста цен на продовольствие и возвращения антивокидных мер.

Инфляция уже ударила по новогоднему столу россиян. По данным Росстата, в начале декабря стоимость ингредиентов для оливье и селедки под шубой по сравнению с 2020 годом увеличилась на 15 и 25% соответственно. Ранее стало известно, что цена на красную икру установила 20-летний рекорд, несмотря на увеличившуюся добычу лососевых.