После прихода к власти в Украине президента Владимира Зеленского удалось расшифровать еще ряд предсказаний всемирно известной болгарской провидицы Ванги. Ясновидящая четко дала понять, что при Зеленском мир не вернется в Украину, а войну на Донбассе сможет остановить лишь восьмой президент. Им станет тот, кто сможет усадить за стол всех участников конфликта и сможет сделать так, чтобы они слышали друг друга. Ведь только путем прямых переговоров, можно принести долгожданный мир.

Как рассказали журналистам близкие родственники самой Ванги, в одно время с предсказаниями о Крыме, которые сбылись в 2014 году, ясновидящая говорила и об украинском Донбассе. На смертном одре провидица просила о мире и для сербов в Косове, и для жителей Донецка и Луганска.

По словам Здравки Яневой, невестки Ванги, ясновидящая говорила, что мир на Земле воцарится тогда, когда «восьмой подпишет и тогда наступит мир на тысячи лет, и теперь мы ждем».

Отметим, Зеленский – седьмой президент Украины, поэтому во время его каденции разрешения войны на Донбассе ожидать не приходится.

В то же время, сейчас Зеленского называют «шестым» президентом Украины, но это суждение ошибочно. Фактически, экс-комик занял место седьмого президента, поскольку в 2014 году у власти был и Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента. Взирая на то, что Ванга - провидица, ее мало интересовали юридические термины, она рассказывала о том, что видела на страницах истории.

В поисках ответа на вопрос о том, кто же все-таки сможет стать восьмым президентом Украины, читаем в предсказаниях: «… он (восьмой президент, - ред.) примет меры, когда я уйду туда, чтобы они не ругались и не шпионили друг за другом».

По всей видимости, речь идет о политике, который продвигает идеи мирного разрешения конфликта на Донбассе. По мнению ясновидящей, восьмой президент должен быть принципиальным и последовательным, человеком, которого будут не только слушать, но и слышать, все участники переговоров.

Учитывая, что карпатская мольфарка Мария Цвылинив предсказала, что Зеленский не останется в кресле президента до конца своей каденции, о приходе восьмого президента мы узнаем в ближайшие два года.