Во Всемирной организации здравоохранения пока не сформировали каких-либо определенных рекомендаций по сдерживанию распространения штамма COVID-19 «омикрон», необходимо больше времени для его изучения, заявил директор европейского бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге.

«Нам нужно немного больше времени. Слишком рано давать какие-либо определенные рекомендации в связи с распространением штамма «омикрон», - сказал Клюге на брифинге во вторник, передает Интерфакс.

ВОЗ пока располагает лишь предварительной и изменчивой информацией в отношении эффективности существующих мер против «омикрона». Это касается и вакцин, и методов диагностики, и терапии.

При этом Клюге подчеркнул, что в европейском регионе по-прежнему преобладает распространение штамма «дельта», и способы борьбы с коронавирусом остаются прежними.

«То, что мы делаем в рамках борьбы с вариантом «дельта», пойдет нам на пользу в случае, если «омикрон» станет доминирующим», - подчеркнул Клюге.

По его словам, среди основных усилий по сдерживанию распространения COVID-19 - повышение показателей вакцинации, получение бустерных доз вакцин, ношение масок.

Кроме того, Клюге назвал «крайней мерой» введение обязательной вакцинации от коронавируса. По его словам, такая мера «применима только в случае, когда исчерпаны практически все возможные варианты по повышению уровней вакцинации».

Ранее ВОЗ опубликовала доклад, в котором сообщалось, что из-за мутаций, которые могут сделать «омикрон» более заразным штаммом, вероятность того, что он быстро распространится по всему миру, крайне высока.

«Омикрон» выявили в ноябре на юге Африки.