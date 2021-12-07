АО «Укрзализныця» назначает 2 дополнительных поезда в Перемышль (Польша). Поезда №27/28 и №19/20 Львов – Перемышль будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Поезд №27/28 будет отправляться со Львова в 19:15 и прибывать в конечную станцию ​​в 21:05. С Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20 будет отправляться со Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 6:03. Из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

Пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин. Купить билет можно будет в ближайшее время на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины №1236.

Для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

- отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд);

- COVID-сертификат о выздоровлении в приложении «Дия».