также в разделеОбщество
ГБР расследует попытку скрыть полицейское ДТП в Одессе 9
На госпитализацию пациентов с COVID-19 будет потрачено на 5 млрд грн больше плана 7
Мэр Полтавы за «братоубийственную» войну угодил в базу «Миротворца» 13
НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы 8
Минздрав сообщил о регистрации в Украине инновационного препарата против туберкулеза 11
ЕС готовится ввести санкции против главы ЧВК «Вагнера» 12
Суд восстановил на работе невакцинированную учительницу 14
В Крыму нашли мертвым главу представительства «Аэрофлота» 23
Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую 16
Оккупанты перебрасывают на передовую артиллерию, танки и снайперов 36
«Киборгу» Петру Полицяку присвоено звание Героя Украины посмертно 15
Поджег и выложил фото: Суд вынес приговор юноше, поджегшем флаг Украины 21
В Украине не планируют усиливать карантин на новогодние праздники 12
СМИ: Украина попросила у США оружие, в частности «афганское» 44
6 декабря. Картина дня 60
Полиция задержала «апостола», «заминировавшего» Офис президента 16
FT: США убедили ЕС и НАТО в угрозе России для Украины 24
За незаконные полеты в Крым арестовали еще 13 самолетов 22

АО «Укрзализныця» назначает 2 дополнительных поезда в Перемышль (Польша). Поезда №27/28 и №19/20 Львов – Перемышль будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Поезд №27/28 будет отправляться со Львова в 19:15 и прибывать в конечную станцию ​​в 21:05. С Перемышля отправление в 06:56 и прибытие во Львов в 10:32.

Поезд №19/20 будет отправляться со Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 6:03. Из Перемышля отправление в 21:50 и прибытие во Львов в 01:26.

Пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин. Купить билет можно будет в ближайшее время на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Напомним, с 21 октября действуют новые правила безопасных путешествий, введенные постановлением Кабинета Министров Украины №1236.

Для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

- отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд);

- COVID-сертификат о выздоровлении в приложении «Дия».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги