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В Житомире создадут сестричество милосердия УПЦ для миссионерской и благотворительной работы.

Фото: kniazhyigrad.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на zhytomyr-eparchy.org, сестричество организовывают по примеру Марфо-Мариинских обителей в Киеве, Одессе и Харькове, которые действуют уже несколько лет.

«Главной миссией общины милосердия есть добрые дела. Будучи матерями, женами или бабушками, сестры в свободное от работы время имеют возможность помогать нуждающимся, приобщаться к различным церковно-социальным мероприятиям», – сообщили в пресс-службе Житомирской епархии.

Важной миссией сестер станет проповедническая деятельность - посещение образовательных и лечебных учреждений, распространение молитвословов, Евангелий, нательных крестиков.

«Просим неравнодушных сестер откликнуться и присоединиться к создаваемой общине милосердия, ведь «Вера без дел мертва…» (Иак. 2.26)», – обращаются в епархии. 

Записаться в общину сестричества милосердия можно в храмах Житомира.
ForUm

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