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В архивах найдена ранее неизвестная молитва священномученику Клименту Римскому.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Крымской епархии, текст молитвы был обнаружен недавно в отделе рукописей Российской государственной библиотеки в Москве. Предположительно, она была написана русским ученым Дмитрием Струковым во второй половине XIX века.

Текстовый и рукописные варианты молитвы выявили в фонде Д.М. Струкова исследователи севастопольской общественной организации «Наследие святого Климента Римского».

«Предположительно, она была написана самим Дмитрием Струковым в 1867 году во время его первого посещения Крыма», - отметили в епархии.

Знаменательно, что текст обнаружен в 2021 году, когда Православная Церковь празднует две памятные даты: 1920 лет мученической кончины святого Климента в 101, и 1160-летие обретения его честных мощей в 861 году.

Дмитрий Струков - автор книги «Жития святых Таврических (Крымских) чудотворцев», изданной в 1878 году. Его называли певцом православной Тавриды, по его чертежам и рисункам восстанавливали уникальные средневековые христианские памятники и создавали новые. Он инициировал создание в Троице-Сергиевой лавре школы рисования, которая впоследствии стала школой иконописи. 

 
ForUm

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