Человек сам не в состоянии приблизиться к Богу, но Господь Своим смирением и жертвенной любовью преодолел эту пропасть и теперь каждый может восстановить эту связь через Причастие.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

«Очень хорошо понимаем, как падаем благодаря своим «добродетелям». Только совершили какой-то добрый поступок, а рядом – глупый помысел и гордыня. Мы сами не можем приблизиться к Богу. Господь Своим смирением и жертвенной любовью преодолел пропасть, которая существует между нами и Творцом, и теперь каждый может через Причастие возобновить эту связь. Грех растворяется в безгрешности Бога, смертность и тленность растворяется в Его бессмертии и нетлении. Все покрывается Божьим величием и благодатью», – рассказал священник.

Отец Александр подчеркнул, что Господь примирил весь мир и сделал так, что люди разного цвета кожи и взглядов объединились, благодаря Церкви и Причастию.

«Ведь если у меня течет та же кровь, что у Богочеловека Иисуса, то я «свой» Господу. Если я причащаюсь Тела и Крови Христовой с верой в Его силу, в Его спасительный подвиг, то становлюсь «своим» Создателю. Если я буду жить по заповедям и каяться в грехах, покаяние каждый раз будет возвращать меня в объятия Творца, и я буду в тот же миг «усыновлен» Богом», – отметил протоиерей Александр Клименко и пожелал быть верными Господу Иисусу Христу.