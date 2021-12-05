Во Франции 10 миллионов человек получили бустерные дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, пишет Голос со ссылкой на Le Figaro.

Десять дней назад правительство Франции объявило, что открывает возможность получить бустеры всем взрослым. Это получил отзыв среди населения – люди стали массово записываться на прививки.

“10 миллионов французов получили бустерную дозу, чтобы сохранить свою защиту от Covid. Новые встречи будут открываться каждый день, чтобы все могли этим воспользоваться”, – написал Веран в Твиттере.

По мнению министра здравоохранения, нет никаких логистических трудностей, которые могли бы помешать бесперебойному проведению кампании вакцинации, которая направлена ​​против пятой волны эпидемии.

Представители здравоохранения также подтвердили, что дефицита в дозах вакцины не будет. Бустерные дозы должны сделать все французы с 18 лет, которые получили вторую дозу максимум 7 месяцев назад.