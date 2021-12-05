Новогодний стол в этом году для украинцев серьезно ударит по карману, так как за год продукты питания подорожали в среднем на 30%, и это еще не предел. По прогнозам экспертов, ближе к 31 декабря ряд наименований еще добавит в цене. Что лучше купить заранее, выясняли "Вести".

Хозяевам, привыкшим накрывать богатый стол на Новый год, уже стоит запасаться некоторыми категориями продуктов питания и алкоголя, потому что чем ближе к празднику, тем традиционно выше ценник.

По прогнозу экспертов, стоимость продуктовых товаров к Новому году увеличится от 5% до 15%. Прежде всего этому будет способствовать повышенный спрос на товары, без которых не обходится праздничный стол: мясо, яйца, майонез, овощи, фрукты и масло.

"Если уже продумано меню и количество гостей, то можно купить сливочное масло, которое поднимется в цене на 15%. То же касается и сливок. Можно заморозить филе курятины, пока еще в среднем оно стоит около 130 грн, а к Новому году оно еще добавит минимум 10–20 грн. Также можно запастись свининой и говядиной, которые тоже изменят ценник в сторону повышения на 20%. Не стоит забывать о яйцах и майонезе. По прогнозам, яйца могут подорожать до 40–50 грн за десяток, сейчас за такое количество в среднем берут 30 грн. Уже сегодня лучше запастись деликатесами: сырокопченой колбасой, хамоном и прочими мясными изделиями долгого срока хранения. То же самое касается и сыров, срок хранения которых позволяет им полежать у вас в холодильнике, а не на полках супермаркета", — рассказывает "Вестям" ретейлер Валерия Кушнир.

Более того, сейчас самый удачный период купить акционные товары, так как во многим магазинах на разные виды товара делают неплохие скидки. Скажем, на консервированные горошек и кукурузу, замороженные крабовые палочки или же морепродукты, баночку красной икры или же красную рыбу. Единственное — нужно внимательно смотреть на срок хранения, советует ретейлер.

Как шутит экономист Юрий Гаврилечко, на этот Новый год надо было запасаться продуктами в прошлом году, чтобы реально сэкономить. Потому что на те же деньги, на которые накрывали стол в минувшем году, украинцы смогут купить себе меньше продуктов питания.

"Цены на продукты питания у нас растут быстрее, нежели зарплаты. В Украине наблюдается классический вариант так называемой агфляции. Термин придуман банкирами и в расшифровке означает "аграрная инфляция". То есть ускоренный рост цен на продукты питания по сравнению с ростом цен на товары потребительского назначения. Если брать отдельно аграрную инфляцию, то в Украине она порядка 30–40% — настолько за год подорожала агропродукция: молоко, масло, мясо и пр. Поскольку, по данным Госстата, украинцы тратили порядка 50% своего дохода на еду, то повышение цен на 30–40% говорит о том, что граждане будут тратить на продукты питания где-то порядка 70% своего дохода", — отмечает Юрий Гаврилечко.

А вот чем стоит запастись, так это спиртным, особенно вином, в том числе игристым. В этом году его произвели мало, особенно в Европе, откуда его нам поставляли оптом по евро-полтора, а уже здесь накручивали ценники в два-три раза. Оно будет значительно дороже, советует Юрий Гаврилечко.

К Новому году стоит ожидать повышения цены не только на мясо и молочку, но и на кондитерские изделия. Скорее всего, поднимутся в цене и овощи на 5–7%. Как отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, украинцы уже смирились с постоянным повышением цен и их уже ничего не удивляет. Даже если цены вырастут, покупать меньше не станут, тем более к празднику.

"Мало кто будет заранее запасаться продуктами. Все как бы привыкли к свежему. Хотя в этом году праздничный стол обойдется украинцам дороже, хотя бы потому, что уже цены выше, чем были в прошлом году", — отмечает Олег Пендзин.

Как подчеркивает Юрий Гаврилечко, со следующего года будет колоссальное подорожание продукции, произведенной в Украине. В связи с принятием 1 декабря закона №5600 и увеличения налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей, цены на их продукцию поползут вверх, так как налоги будут заложены в себестоимость.

"Это скажется на первых овощах и фруктах в следующем году, которые выращивают частные хозяйства. Та же проблема будет с молоком и говядиной. Со свининой проще, рост цен на свинину будет меньше. Но подорожают яйца и курятина, так как тот же закон №5600 запретил ФЛП заниматься курятиной. В то же время на производстве скажется рост цен на энергоносители и на зерновые", — сказал Юрий Гаврилечко.

В минувшем году, по подсчетам Национального научного центра "Институт аграрной экономики", праздничный стол на четырех человек в среднем обошелся в 1706,09 грн. Для оценки стоимости новогоднего стола взяли праздничное меню из блюд, которые являются традиционными для среднестатистической семьи: салаты "Оливье", "Сельдь под шубой", мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т. п.

Семьи, которые могли купить деликатесы, дополнительно заплатили 470 грн. Так, баночка красной икры — 250 грн (за 120 г), красная рыба — 220 грн (за 200 г). Кроме того, для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола составила 1916,78 грн, а ужин с деликатесами — 2426,78 грн.