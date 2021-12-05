Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что призывать на срочную службу "на столь долгий период" не нужно.

Кроме того, он отметил, что сейчас рассматривается то, насколько целесообразным и необходимым является срочный призыв.

Как пишет CRIMEZONE, об этом он рассказал 3 декабря во время "Часа вопросов правительству".

Как отметил Резников, он считает, что срок службы срочников нужно сделать более коротким и "готовить потенциал наших будущих защитников и защитниц для того, чтобы они были готовы".

"На сегодняшний день мы изучаем вместе с главнокомандующим, с Генеральным штабом целесообразность и потребность призыва на срочную военную службу", — сказал он.

Также Резников обратился к депутатам Рады с просьбой проработать вопрос полного перехода украинской армии на контрактную армию.