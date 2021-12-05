Большая война в Украине может ввергнуть Европу в кризис, однако западные лидеры еще могут сдержать Россию, заявил министр обороны Алексей Резников, пишет Интерфакс-Украина.

"Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество", - написал Резников в статье для аналитического центра Atlantic Council.

Он также отметил вероятность возникновения продовольственного кризиса.

"ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. Крупная война серьезно подорвет и, возможно, полностью предотвратит импорт многих товаров, как из Украины, так и из России, создавая целый ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - считает глава Минобороны Украины.

Вместе с тем, Резников подчеркнул, что "единственный реальный способ справиться с Кремлем - продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии. Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы ее и думать".

Министр призвал западных лидеров к поддержке и укреплению Украины, а также к противостоянию российского давления.

"В условиях нависшей над Украиной угрозы полномасштабного российского вторжения демократический мир должен действовать, пока не стало слишком поздно. У западных лидеров еще есть время сдержать Россию и продемонстрировать, что Украина не одинока", - подытожил Резников.